Обшуки в КМДА: в ДФС заявляють про порушення на 100 млн грн

Співробітники Державної фіскальної служби провели обшуки в Департаменті земельних ресурсів Київської міської держадміністрації щодо можливого ухилення посадових осіб КМДА від плати податків і оренди, і виявили порушення на 100 млн. грн.

– За результатами обшуків, проведених в Департаменті земельних ресурсів КМДА, співробітники ДФС в м. Київ викрили ряд підприємств із ухилення від податків у великих розмірах, – йдеться у повідомленні прес-служби ДФС у Facebook.

Директор приватної компанії з 2013 року донині користувався комунальною землею Києва. Він нібито не мав на це правовстановлюючих документів і не платив оренду.

Також, за даними слідства, в 2017-2018 роках фігурант занижував площу і нормативно-грошову оцінку землі. Порушення в сфері орендної плати в ДФС оцінили в 100 млн. грн. Там також досліджують можливу причетність до порушень посадових осіб КМДА.

За фактом події відкрито 11 кримінальних проваджень щодо порушень в сфері зловживання владою або службовим становищем.

– 18 травня директор згаданої компанії оголошений в розшук. Зараз керівник підприємства переховується від органів досудового розслідування, – заявили в ДФС.

13 травня прокуратура Києва спільно з іншими силовими органами провела масштабні обшуки в департаментах КМДА та офісах компаній, посадовці яких причетні до корупційних схем щодо заволодіння коштами столичного та державного бюджетів.

Джерело: Державна фіскальна служба України