Вимушений захід: Милованов пояснив, навіщо ввели держрегулювання цін на паливо

Державне регулювання цін на дизельне паливо і бензин посприяє зростанню конкуренції на ринку автозаправних станцій.

Таку думку висловив позаштатний радник керівника Офісу президента Тимофій Милованов.

– Програми лояльності призводять до збільшення цін на ринку і збільшення прибутку компаній відносно вільної конкуренції, – заявив Милованов.

За його словами, держрегулювання – вимушений захід, покликаний досягти відповідної мети. Він – тимчасовий, зазначив радник очільника ОП.

Разом з тим Милованов зазначив, що його тривалість залежить від домовленостей між підприємствами та урядом.

Милованов наголосив, що АЗС негативно реагують на постанову уряду.

Радник глави ОП зазначив, що учасники ринку побоюються негативних наслідків держрегулювання.

Мінекономіки пояснило постанову Кабміну про ціну на бензин

Регулювання максимальної торговельної надбавки на бензин та дизельне паливо не стосується палива класу преміум, пояснили в Мінекономіки.

Вимоги до бензину та дизпалива преміального класу визначені Технічним регламентом.

Дія документа поширюється тільки на бензин марок А-92 і А-95, а також дизпаливо.