Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував припинення авіасполучення між Україною і Білоруссю.

В ефірі одного з українських телеканалів зауважив, що влада Білорусі перетнула чергову червону лінію у ставленні не лише до громадян, а й до міжнародного права.

– Влада Білорусі перетнула чергову червону лінію у ставленні не лише до своїх громадян, а до громадян інших країн і до міжнародного права, зокрема правил, які регулюють безпеку цивільної авіації. Безумовно, такі дії не можуть залишатися без відповіді, – зазначив він.

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За словами Дмитра Кулеби, рішення про заборону авіасполучення України та Білорусі передусім є безпековим. Оскільки дії влади Білорусі непередбачувані.

– Ми не можемо оцінити ризики перебування в авіапросторі цієї країни. Також ми не знаємо, що КДБ ще придумає щодо наших співвітчизників і ми маємо їх захищати, – зазначив він.

Крім того, на думку Кулеби, заборона авіапольотів над Білоруссю призведе до певного збільшення прибутків для України. Оскільки авіакомпанії, які раніше літали над Білоруссю і сплачували транзитні кошти, тепер літатимуть над Україною і виплачуватимуть кошти їй. Тому це буде вагомий економічний удар по Білорусі.

Припинення авіасполучення з Білоруссю

25 травня Кабмін ухвали рішення припинити авіасполучення з Білоруссю з 00 год. 00 хв. 26 травня. Тому українським авіакомпаніям та літакам забороняється літати повітряному просторі Республіки Білорусь.

Водночас Держприкордонслужба повинна припинити оформляти пасажирів, які прямують з Білорусі або в Білорусь у митних пунктах аеропортів.

На такі кроки пішли після того, як 23 травня у Мінську екстрено посадили літак авіакомпанії Ryanair і затримали засновника білоруського опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, який був на його борту.

Джерело: Україна 24