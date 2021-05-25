Посольство Білорусі в Україні направило Міністерству закордонних справ ноту протесту у зв’язку з рішенням припинити авіасполучення. Влада країни вважає його необґрунтованим.

– Білоруська сторона з подивом сприйняла рішення української сторони про припинення авіасполучення між Україною і Республікою Білорусь у зв’язку з авіаційною подією, яка ніяк не стосується України. Це нічим не обґрунтоване рішення України здається особливо абсурдним, – наголошується в ноті.

У посольстві вважають, що Україна та її громадяни зазнають збитків через авіаційну блокаду.

– Збитку від ухваленого українською стороною політичного рішення зазнає передусім Україна і громадяни України. Авіаційна блокада, організована Україною, не дасть змогу громадянам Республіки Білорусь повною мірою скористатися рекреаційним потенціалом України в розпал туристичного сезону, – заявили у відомстві.

У ноті також зазначено, що метою України є завдавання збитків авіаційній галузі Білорусі, але водночас влада розраховує, що це рішення скасують найближчим часом.

Читайте ЄС не виключає повної заборони транспортного сполучення з Білоруссю - ЗМІ

Зазначимо, сьогодні уряд України вирішив призупинити авіасполучення з Білоруссю. Через таке рішення білоруська авіакомпанія Белавіа втрачає один з основних своїх ринків.

Дані Украероруху свідчать, що у 2020 році Белавіа була третьою за кількістю виконаних через авіапростір України польотів. Авіакомпанія виконувала в Україну близько 40 рейсів на тиждень.

Авіакомпанії призупинили польоти над Білоруссю

Уже 11 авіакомпаній призупинили польоти над Білоруссю або мають намір це зробити.

Такі рішення пов’язані з ситуацією навколо затримання білоруського опозиціонера Романа Протасевича, який летів рейсом авіакомпанії Ryanair з Афін до Вільнюса.

Джерело: посольство Білорусі в Україні