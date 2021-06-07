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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

УЄФА схвалив форму збірної з Кримом та гаслом Слава Україні – Героям слава!

Форма збірної України

Футбольна форма збірної України з національним гаслом та картою країни з тимчасово окупованими територіями повністю відповідає всім правилам.

Про це повідомили у Союзі європейських футбольних асоціацій.

— Форма збірної України та решти команд на чемпіонаті Європи схвалена УЄФА відповідно до застосовних правилами щодо екіпірування, – прокоментували у прес-службі організації.

Після того, як президент УАФ Андрій Павелко опублікував фото нового комплекту форми національної збірної України у Росії вибухнули із критикою та різкими заявами низка футбольних осіб та депутатів Держдуми.

Росіян не влаштувало наявність на джерсі карти України із тимчасово окупованим Кримом.

Форма збірної України з Кримом для виступів на Євро-2020 схвалена УЄФА

Вони заявляли, що УЄФА неодмінно повинен заборонити такий комплект футбольної форми. Також лунали заяви щодо гасла Слава Україні! Героям слава! У Росії щодо гасла висловлювалися популярним пропагандистським наративом про нацистів.

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Форма збірної України

6 червня президент УАФ Андрій Павелко представив нову форму синьо-жовтих, в якій команда зіграє на чемпіонаті Європи – 2020. Головною особливістю форми стало окреслення меж України з тимчасово анексованим Кримом.

Чемпіонат Європи відбудеться з 11 червня до 11 липня. У групі C збірна України зіграє з командами Нідерландів (13 червня), Північної Македонії (17 червня) і Австрії (21 червня).

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