Форма збірної України з Кримом для виступів на Євро-2020 схвалена УЄФА

Футбольна форма збірної України з національним гаслом та картою країни з тимчасово окупованими територіями повністю відповідає всім правилам.

Про це повідомили у Союзі європейських футбольних асоціацій.

— Форма збірної України та решти команд на чемпіонаті Європи схвалена УЄФА відповідно до застосовних правилами щодо екіпірування, – прокоментували у прес-службі організації.

Після того, як президент УАФ Андрій Павелко опублікував фото нового комплекту форми національної збірної України у Росії вибухнули із критикою та різкими заявами низка футбольних осіб та депутатів Держдуми.

Росіян не влаштувало наявність на джерсі карти України із тимчасово окупованим Кримом.

Вони заявляли, що УЄФА неодмінно повинен заборонити такий комплект футбольної форми. Також лунали заяви щодо гасла Слава Україні! Героям слава! У Росії щодо гасла висловлювалися популярним пропагандистським наративом про нацистів.

Форма збірної України

6 червня президент УАФ Андрій Павелко представив нову форму синьо-жовтих, в якій команда зіграє на чемпіонаті Європи – 2020. Головною особливістю форми стало окреслення меж України з тимчасово анексованим Кримом.

Чемпіонат Європи відбудеться з 11 червня до 11 липня. У групі C збірна України зіграє з командами Нідерландів (13 червня), Північної Македонії (17 червня) і Австрії (21 червня).