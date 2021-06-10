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Факти / Україна
Валентина Летяк |

Медведчук виплатить майже 300 тис. грн видавництву Vivat у справі Стуса

Медведчук

Київський апеляційний суд 1 червня ухвалив додаткове рішення у справі за позовом нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука до видавництва Vivat, яке видало книгу Справа Василя Стуса Вахтанга Кіпіані.

Він постановив стягнути з Медведчука на користь Vivat 295,7 тис. грн витрат на правничу допомогу та 2,3 тис. судового збору, частково задовольнивши позовні вимоги видавництва, яке звернулося до суду з відповідною заявою 15 квітня.

Медведчук 19 травня написав заяву до суду, в якій просив відмовити Vivat у задоволенні вимог.

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19 березня Київський апеляційний суд скасував рішення Дарницького райсуду, який за позовом Віктора Медведчука заборонив видання книги Справа Василя Стуса Вахтанга Кіпіані.

Тобто видавництво Vivat виграло апеляцію у справі про розповсюдження книги без дозволу Медведчука.

За цим же рішенняс Медведчук має компенсувати Кіпіані та видавництву судовий збір – по 768 грн.

Джерело: Єдиний реєстр судових рішень

Фото: УНІАН

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