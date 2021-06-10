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Факты / Украина
Валентина Летяк |

Медведчук выплатит почти 300 тыс. грн издательству Vivat по делу Стуса

Медведчук

Киевский апелляционный суд 1 июня принял дополнительное решение по делу по иску нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука к издательству Vivat, которое издало книгу Дело Василия Стуса Вахтанга Кипиани.

Он постановил взыскать с Медведчука в пользу Vivat 295,7 тыс. грн расходов на юридическую помощь и 2,3 тыс. судебного сбора, частично удовлетворив исковые требования издательства, обратившегося в суд с соответствующим заявлением 15 апреля.

Медведчук 19 мая написал заявление в суд, в которой просил отказать Vivat в удовлетворении требований.

Источник: Єдиний реєстр судових рішень

Фото: УНИАН

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