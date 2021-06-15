Незаконне ввезення з Польщі: на Волині затримали контрабанду сигарет на понад 16 млн грн

На Волині затримали контрабанду сигарет на понад 16 млн грн. Правоохоронці викрили масштабну схему незаконного ввезення з Польщі в Україну безакцизних тютюнових виробів білоруського виробництва.

Оперативники встановили – двома вантажівками через Ягодин мають перевозити цигарки під виглядом інших товарів.

В одній з фур за документами була керамічна плитка, проте насправді там ховали сигарети. За вантажівкою простежили правоохоронці.

Під час обшуку вже на одному зі складів Луцька виявили величезну кількість безакцизного тютюну – понад 1 млн пачок сигарет, а ще спирт та декілька тисяч пляшок алкоголю.

Контрабанда наркотиків

Нещодавно стався схожий випадок – у Борисполі затримали іноземця, який намагався ввезти в Україну партію кокаїну на 11,5 млн грн.

Сам наркотик правоохоронці виявили на стінках валізи громадянина Туреччини. Через такі дії чоловікові може загрожувати позбавлення волі до восьми років.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.