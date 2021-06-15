Незаконне ввезення з Польщі: на Волині затримали контрабанду сигарет на понад 16 млн грн
На Волині затримали контрабанду сигарет на понад 16 млн грн. Правоохоронці викрили масштабну схему незаконного ввезення з Польщі в Україну безакцизних тютюнових виробів білоруського виробництва.
Оперативники встановили – двома вантажівками через Ягодин мають перевозити цигарки під виглядом інших товарів.
В одній з фур за документами була керамічна плитка, проте насправді там ховали сигарети. За вантажівкою простежили правоохоронці.
Під час обшуку вже на одному зі складів Луцька виявили величезну кількість безакцизного тютюну – понад 1 млн пачок сигарет, а ще спирт та декілька тисяч пляшок алкоголю.
Контрабанда наркотиків
Нещодавно стався схожий випадок – у Борисполі затримали іноземця, який намагався ввезти в Україну партію кокаїну на 11,5 млн грн.
Сам наркотик правоохоронці виявили на стінках валізи громадянина Туреччини. Через такі дії чоловікові може загрожувати позбавлення волі до восьми років.