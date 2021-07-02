Знаменитий мисливський маєток Сухолуччя, який належав Януковичу, нарешті передали у приватні руки.

Цей актив – це ласий шматок для кожного бізнесмена. Тут є маєток, причал, лазня, звіринець, кінологічний центр з мисливськими собаками, обслуговуючі приміщення і мисливський дім Януковича.

Сухолуччя – це територія в кілька десятків гектарів з тваринами та газонами, яка стала справжнім парком відпочинку для туристів.

В Агентстві з розшуку та менеджменту активів уточнюють, що Сухолуччя не продавали. А лише передали в управління. Сам об’єкт лишається під арештом, а люди і далі його відвідуватимуть.

Туристи, які звикли відпочивати тут, кажуть, що їх це влаштує. Головне – щоб територію доглядали. Адже останні п’ять років Сухолуччя доглядали активісти.

Ну якщо з фінансової точки зору дивитись на це, то це велике полегшення. Тому, що на утримання цих об’єктів ми витрачали приблизно 6 млн грн, – розповідає активіст Геннадій Демінський.

Новим управителем Сухолуччя стала компанія, яка займається готельно-ресторанним бізнесом. Колишню мисливську резиденцію вона планує перетворити на такий собі центр сімейного дозвілля, де можна відпочити по-президентськи.

Новий управитель резиденції – Ігор Баленко. Він депутат Київради, мультимільйонер та колишній власник мережі супермаркетів. Він каже, що має план, як заробити собі і державі.

Заробляти будуть на додаткових розвагах так званого івент-парку, в який увійдуть контактний зоопарк, розваги на деревах, причал для яхт та човнів.

Втім, у експертів є і альтернативні думки, що там можна зробити. Замість масового відпочинку пропонують елітний.

Адже все, що належало Януковичу – арештоване і передане в управління. Деякі з речей, що лишилися – для вузького кола елітних поціновувачів.

Колишня резиденція Межигір’я – стала справжньою туристичною Меккою для туристів з усієї країни. Тут натовпи туристів, працюючі фонтани, море квітів і доглянута територія. За сім років тут не заросла народна стежка.

На відміну від Сухолуччя, тут досі господарюють активісти. Хоча держава намагалася знайти керуючого і для цього маєтку. Ось тільки два роки тому конкурс завершився скандалом.

Тодішнє керівництво АРМА обрало переможцем сумнівну компанію. Ниточки від якої тягнулися до колишніх членів Партії регіонів. Тому за деякий час цей договір розірвали.

Комендант Межигір’я Денис Тарахкотелик розповів Фактам тижня, як саме зараз активісти разом з АРМОЮ готують ґрунт для майбутнього конкурсу.

Ми спільно з ними описуємо все це майно, вони його подають в суд. Тому, що нинішнє керівництво почуло наші зауваження, про які ми говорили, – розповідає Денис Тарахкотелик.

Екзотичний зоопарк, Хонка, унікальний ландшафт та музей ретроавтомобілів поки що не працює на повну потужність. І чи зможе – можливо продемонструє пробний приклад у вигляді Сухолуччя. Якщо там вдастся заробити грошей, то знайдуться бажаючі це повторити і в Межигір’ї.

Конча-Заспу та півострів Бирючий відкриють для відпочинку

Для відпочинку всім охочим стане доступна територія Конча-Заспи і Залісся, півострова Бирючий та спортивного об’єкту на ВДНГ.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко під час виступу на всеукраїнському форумі Україна 30. Економіка без олігархів.