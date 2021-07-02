Знаменитое охотничье имение Сухолучье, которое принадлежало Януковичу, наконец передали в частные руки.

Этот актив — это лакомый кусок для каждого бизнесмена. Здесь есть особняк, причал, баня, зверинец, кинологический центр с охотничьими собаками, обслуживающие помещения и охотничий дом Януковича.

Сухолучье — это территория в несколько десятков гектаров с животными и газонами, которая стала настоящим парком отдыха для туристов.

В Агентстве по розыску и менеджменту активов уточняют, что Сухолучье не продавали. А только передали в управление. Сам объект остается под арестом, а люди и дальше будут его посещать.

Туристы, которые привыкли отдыхать здесь, говорят, что их это устроит. Главное — чтобы территорию ухаживали. Ведь последние пять лет за Сухолучьем ухаживали активисты.

Ну если с финансовой точки зрения смотреть на это, то это большое облегчение. Потому что на содержание этих объектов мы тратили примерно 6 млн грн, — рассказывает активист Геннадий Деминский.

Новым управляющим Сухолучья стала компания, которая занимается гостинично-ресторанным бизнесом. Бывшую охотничью резиденцию она планирует превратить в некий центр семейного досуга, где можно отдохнуть по-президентски.

Новый управляющий резиденции — Игорь Баленко. Он депутат Киевсовета, мультимиллионер и бывший владелец сети супермаркетов. Он говорит, что имеет план, как заработать себе и государству.

Зарабатывать будут на дополнительных развлечениях так называемого ивент-парка, в который войдут контактный зоопарк, развлечения на деревьях, причал для яхт и лодок.

Впрочем, у экспертов есть и альтернативные мнения, что там можно сделать. Вместо массового отдыха предлагают элитный.

Ведь все, что принадлежало Януковичу — арестовано и передано в управление. Некоторые из вещей, которые остались — для узкого круга элитных ценителей.

Бывшая резиденция Межигорье — стала настоящей туристической Меккой для туристов со всей страны. Здесь толпы туристов, работающие фонтаны, море цветов и ухоженная территория. За семь лет здесь не заросла народная тропа.

В отличие от Сухолучья, здесь до сих пор хозяйничают активисты. Хотя государство пыталось найти управляющего и для этого имения. Вот только два года назад конкурс завершился скандалом.

Тогдашнее руководство АРМА выбрало победителем сомнительную компанию. Ниточки от которой тянулись к бывшим членам Партии регионов. Поэтому через некоторое время этот договор был расторгнут.

Комендант Межигорье Денис Тарахкотелик рассказал Фактам тижня, как сейчас активисты вместе с АРМА готовят почву для будущего конкурса.

Мы вместе с ними описываем все это имущество, они его подают в суд. Потому что нынешнее руководство услышало наши замечания, о которых мы говорили, — рассказывает Денис Тарахкотелик.

Экзотический зоопарк, Хонка, уникальный ландшафт и музей ретроавтомобилей пока не работает на полную мощность. А сможет ли — возможно продемонстрирует пробный пример в виде Сухолучья. Если там удастся заработать денег, то найдутся желающие это повторить и в Межигорье.

Для отдыха всем желающим станет доступна территория Конча-Заспы и Залесья, полуострова Бирючий и спортивного объекта на ВДНХ.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко во время выступления на всеукраинском форуме Украина 30. Экономика без олигархов.