Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о новом государственном празднике.

С 2022-го страна будет отмечать День украинской государственности.

— Зарождение нашей государственности мы будем отмечать в день расцвета нашей государственности — в День Крещения Руси-Украины. И об этом я подписываю сегодня соответствующий указ, — заявил президент.

Зеленский отметил, что мы наследники государственности, существовавшей более тысячи лет назад.

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Напомним, День Крещения Киевской Руси-Украины — государственная памятная дата в Украине в честь крещения Руси, которая отмечается ежегодно 28 июля — в День памяти святого равноапостольного князя Владимира.

Президент Владимир Зеленский поздравил граждан с Днем Независимости 2021. Он отметил, что сейчас Украина занимает достойное место среди свободных и демократических государств.

В параде ко Дню Независимости Украины принимают участие военнослужащие ВСУ, военная авиация, разнообразное вооружение и техника.

Онлайн-трансляцию парада на День Независимости 2021 смотрите на Фактах ICTV.

Фото: Офис президента

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