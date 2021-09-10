Із Афганістану вдалося евакуювати громадянку України з дитиною. Вона вилетіла з країни напередодні, 9 вересня, комерційним рейсом компанії Qatar Airways.

Про це повідомив Фактам ICTV речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Це був перший комерційний рейс після переходу влади в Афганістані до радикального ісламістського руху Талібан.

Літак вилетів із міжнародного аеропорту Кабула. Загалом він вивіз із Афганістану понад сто людей, переважна більшість з яких – іноземці.

– МЗС домовилося із катарською стороною про можливість евакуації громадян України цим рейсом. Наше посольство в Таджикистані запропонувало українцям в Афганістані виїхати до Дохи із подальшим поверненням до України комерційними авіалініями. Зголосилися лише двоє українців: мати та її неповнолітня дитина, – зазначив Ніколенко.

Він уточнив, що громадяни України прибули до Дохи вчора о 20.00 та пройшли ПЛР-тестування на коронавірус. Катарська сторона забезпечила українцям тимчасове безкоштовне розміщення.

У разі отримання негативних результатів ПЛР-тестів жінка з дитиною зможуть найближчим часом повернутися до України.

Що відомо про евакуацію українців з Афганістану?

Загалом Україна вивезла з Афганістану 700 людей та посіла восьме місце у рейтингу держав-лідерів Європи за кількістю евакуйованих пасажирів.

Плануванням операції з евакуації та втіленням її в життя займалося Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Окрім українців, серед евакуйованих є журналісти іноземних ЗМІ, а також представники ООН і громадяни інших держав.

31 серпня в МЗС України повідомили, що до українських дипломатичних відомств надійшла нова хвиля запитів про евакуацію із Афганістану. Тож Україна має намір продовжувати евакуацію громадян.

А 9 вересня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба поінформував, що про евакуацію з території Афганістану просять ще 159 українців.