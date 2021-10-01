Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Україна Надзвичайні події Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Наживо Спецтеми Відео
Факти / Світ
Людмила Богданова |

З усмішкою на обличчі: з’явилося відео затримання Саакашвілі у Грузії

Міхеїл Саакашвілі

З’явилося відео затримання колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі. Його забрали до СІЗО у Тбілісі у п’ятницю, 1 жовтня.

На відео видно, як політика ведуть правоохоронці, але на його обличчі – посмішка.

На затримання Міхеіла Саакашвілі відреагували у Міністерстві зовнішніх справ України. Речник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що відомство запросило керівника посольства Грузії в Україні для отримання офіційної інформації про підстави та обставини затримання.

Про затримання Міхеіла Саакашвілі стало відомо увечері 1 жовтня. Про це повідомив прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі.

Він заявив, що для затримання Саакашвілі провели спеціальну операцію на найвищому рівні.

Вранці екс-президент Грузії сам повідомив про своє повернення на батьківщину. Він почав публікувати відео у Facebook, ймовірно, з Батумі, а також дописи грузинською мовою.

У 2018 році Саакашвілі заочно засудили в Грузії до шести років позбавлення волі. Його визнали винним в організації нападу на екс-депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка