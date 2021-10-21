Оператор ГТС України подав свою заявку до німецького енергетичного регулятора (Bundesnetzagentur) для участі у сертифікації Nord Stream-2 AG – оператора російського газопроводу Північний потік-2.

Як пояснив гендиректор Оператора ГТС України Сергій Макогон, Північний потік-2 безпосередньо загрожує національній безпеці нашої країни та намагається обійти енергетичні правила Євросоюзу. За його словами, російський газогін витіснить українську газотранспортну систему як один із маршрутів поставок газу до Європи.

– Сертифікація Nord Stream-2 AG порушить права та комерційні інтереси Оператора ГТС України, що є підставою для нашої заявки до німецького регулятора. Північний потік-2 не спрямований на диверсифікацію маршрутів транспортування газу та загрожує безпеці постачань газу до Європи… Дозвіл Північному потоку-2 здійснювати транспортування газу під контролем Газпрому призведе до того, що буде безповоротно зменшено та змінено конфігурацію української газотранспортної системи, усуваючи її як транзитний маршрут Росія-Європа, – наголосив Макогон.

На початку вересня цього року компанія Nord Stream-2 AG, якою на 100% володіє російський газовий монополіст Газпром, подала заявку на сертифікацію як оператора Північного потоку-2. Заявка була подана до Федерального мережевого агентства Німеччини (Bundesnetzagentur).

Для сертифікації Nord Stream-2 AG має відповідати європейському енергетичному законодавству та гарантувати безпеку постачань газу.

Зокрема, згідно із європейським законодавством, оператор Північного потоку-2 має бути відокремлений та незалежний від Газпрому. Крім того, при поставках газу мають використовуватися недискримінаційні та прозорі тарифи.

Нещодавно заявку на приєднання до процесу сертифікації оператора газогону подала НАК Нафтогаз України.

Крім того, заявки подавали польська державна енергетична компанія PGNiG та її німецьке дочірнє підприємство PGNiG Supply & Trading GmbH. Німецький регулятор уже допустив їх до процедури.

18 жовтня стало відомо, що першу нитку газопроводу Північний потік-2 заповнили технічним газом.

Нещодавно євродепутати закликали розслідувати роль Газпрому у різкому зростанні цін на блакитне паливо в Європі. Вони звинуватили російського газового монополіста в ринкових маніпуляціях та шантажі з метою прискорення сертифікації та введення в експлуатацію Північного потоку-2.

Джерело: Оператор ГТС України