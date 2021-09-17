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Валентина Летяк |

Група депутатів Європарламенту вимагає розслідування проти Газпрому через ПП-2

газпром

Група із 40 депутатів Європарламенту, з яких 14 від Польщі, вимагають від Єврокомісії термінового розслідування дій компанії Газпром.

Євродепутати звинувачують російського газового монополіста у ринкових маніпуляціях та шантажі з метою прискорення сертифікації та введення в експлуатацію газопроводу Північний потік-2.

Свої вимоги депутати виклали у листі віце-президентові Європейської комісії Маргрете Вестагер, яка відповідальна за конкуренцію, та уповноваженому з питань енергетики Кадрі Сімсону.

Вони наголошують, що Газпром навмисно обмежує постачання російського газу до Європи, що призводить до зростання цін на блакитне паливо.

– Це викликає підозри, що Газпром навмисно намагається чинити тиск на Європу, щоб вона погодилася запустити Північний потік-2, незважаючи на невідповідність нормам ЄС, – йдеться у листі євродепутатів.

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10 вересня Північний потік-2 повністю добудували. 13 вересня  Федеральне мережеве агентство Німеччини (Bundesnetzagentur) отримало всі документи на сертифікацію газопроводу як незалежного газотранспортного оператора.

Їхній розгляд може розтягнутися на чотири місяці. Зі свого боку держсекретар федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини Андреас Файхт на зустрічі з радником міністра енергетики України Оленою Зеркаль запевнив, що Північний потік-2 не запустять в експлуатацію до завершення сертифікації.

Джерело: Польське радіо

Фото: Dreamstime

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