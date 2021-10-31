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Юлія Соколова |

Остання надія: в Глазго стартувала конференція ООН щодо змін клімату

Конференція ООН COP26

У неділю, 31 жовтня, в шотландському Глазго офіційно стартувала 26-та конференція ООН з питань зміни клімату (COP26).

Конференція відкрилася з хвилини мовчання в пам’ять про жертв пандемії коронавірусу Covid-19.

Ключові заходи в Глазго розпочнуться в понеділок, 1 листопада, коли світові лідери приїдуть на дводенний саміт.

Загалом протягом двох наступних тижнів, до 12 листопада, представники майже 200 країн світу обговорять масштабні зміни клімату та шляхи попередження глобальної кліматичної катастрофи.

Як зазначив сьогодні голова COP26, британський політик Алок Шарма, нинішня конференція ООН є останньою надією знайти шляхи для порятунку планети.

Він нагадав, що шість років тому (в 2015 році) в Парижі було підписано кліматичну угоду, згідно з якою країни повинні зробити все можливе, аби стримати глобальне потепління на планеті в межах двох, а краще 1,5 градуси за Цельсієм (порівняно з доіндустріальним періодом). Цей показник вважається порогом, за яким зміни клімату можуть стати незворотніми.

– Вікно можливостей для досягнення мети в 1,5 градуси за Цельсієм зачиняється… COP26 – наша остання надія утримати 1,5 градуси за Цельсієм у межах досяжності. Я вірю, що ми можемо просунути переговори вперед і розпочати десятиліття постійно зростаючих амбіцій та дій. Але нам потрібно діяти без зволікання, – наголосив Алок Шарма.

У кліматичній конференції ООН, зокрема, візьмуть участь президент США Джо Байден, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, лідер Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Ангела Меркель, прем’єр Італії Маріо Драгі та інші. Прибула в Глазго і шведська екоактивістка Грета Тунберг.

Королева Великої Британії Єлизавета II також планувала відвідати конференцію, але відмовилася від поїздки за порадою медиків. Королівську родину в Глазго представлятиме принц Уельський Чарльз, який уже назвав конференцію останнім шансом для порятунку планети.

Водночас не приїдуть у Глазго лідери Китаю Сі Цзіньпін та Росії Володимир Путін – держав, які є одними із найбільших забруднювачів планети парниковими газами. Вони можуть виступити на заході по відеозв’язку.

Передбачається, що під час конференції ООН світові лідери можуть взяти на себе нові зобов’язання щодо скорочення викидів парникових газів до 2030 року.

Мета – зупинити глобальне потепління якомога ближче до показника у 1,5 градуси за Цельсієм.

Основна увага приділятиметься великим економікам, таким як США, Євросоюз та Китай, на які припадає велика частка шкідливих викидів в атмосферу.

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Джерело: BBC

Фото: Getty Images

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