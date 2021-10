У неділю, 31 жовтня, в шотландському Глазго офіційно стартувала 26-та конференція ООН з питань зміни клімату (COP26).

Конференція відкрилася з хвилини мовчання в пам’ять про жертв пандемії коронавірусу Covid-19.

Ключові заходи в Глазго розпочнуться в понеділок, 1 листопада, коли світові лідери приїдуть на дводенний саміт.

Загалом протягом двох наступних тижнів, до 12 листопада, представники майже 200 країн світу обговорять масштабні зміни клімату та шляхи попередження глобальної кліматичної катастрофи.

Як зазначив сьогодні голова COP26, британський політик Алок Шарма, нинішня конференція ООН є останньою надією знайти шляхи для порятунку планети.

Він нагадав, що шість років тому (в 2015 році) в Парижі було підписано кліматичну угоду, згідно з якою країни повинні зробити все можливе, аби стримати глобальне потепління на планеті в межах двох, а краще 1,5 градуси за Цельсієм (порівняно з доіндустріальним періодом). Цей показник вважається порогом, за яким зміни клімату можуть стати незворотніми.

У кліматичній конференції ООН, зокрема, візьмуть участь президент США Джо Байден, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, лідер Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Ангела Меркель, прем’єр Італії Маріо Драгі та інші. Прибула в Глазго і шведська екоактивістка Грета Тунберг.

Королева Великої Британії Єлизавета II також планувала відвідати конференцію, але відмовилася від поїздки за порадою медиків. Королівську родину в Глазго представлятиме принц Уельський Чарльз, який уже назвав конференцію останнім шансом для порятунку планети.

On climate, the world will succeed, or fail, as one.

Now is the time for real action.#COP26 begins today. We must make it count.#TogetherForOurPlanet

— COP26 (@COP26) October 31, 2021