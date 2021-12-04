Розвідка США: Росія планує наступ на Україну за участі 175 тис. військових

Американська розвідка вважає, що Російська Федерація планує вторгнення в Україну через декілька фронтів вже на початку наступного року. Для наступу хочуть залучили до 175 тис. військовослужбовців.

Про це заявив офіційний представник адміністрації президента США Джо Байдена на умовах анонімності іноземним ЗМІ. За даними розвідки, Кремль планує військовий наступ на Україну вже на початку 2022 року.

Масштаб сил може бути значно більшим, ніж весною 2021 року під час військових навчань за участі РФ біля кордонів України. Росія планує широке пересування 100 батальйонних тактичних груп, залучивши 175 тис. військових. Кремль має намір використати бронетехніку та артилерійську техніку.

Американські розвідники з’ясували, що війська Росії наразі розгорнули 50 тактичних груп за участі 70 тис. військових, танків та артилерії, проте вони прогнозують нарощування сил з широким пересуванням батальйонів біля кордонів України.

За даними розвідки США, солдати РФ можуть залишити обладнання на тренувальних об’єктів та атакувати Україну.

Представник адміністрації США заявив, що розвідка помітила посилення зусиль Росії для пропаганди за допомогою довірених осіб та ЗМІ з метою очорнити Україну та НАТО перед можливим вторгненням. Зокрема, збільшилася кількість пропагандистських матеріалів.

Посол України у Німеччині Андрій Мельник заявив, що біля східних кордонів Україна та на тимчасово окупованій території Донбасу зафіксували понад 114 тис. російських солдатів, ще 30 тис. військових помітили у Криму.

На його думку, ймовірність повномасштабного вторгнення Росії на територію України перебуває на безпрецедентному рівні.