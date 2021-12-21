Збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню 20 грудня та один раз – 21 грудня. Троє українських військових дістали травми.

Двоє військовослужбовців потрапили до лікувального закладу після підриву на невідомому вибуховому пристрої.

Стан здоров’я одного військовослужбовця – тяжкий, другого – середньої тяжкості.

Ще один боєць Об’єднаних сил дістав поранення після того, як 21 грудня противник відкрив вогонь із стрілецької зброї в напрямку Широкиного.

Йому надали домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Cтан його здоров’я – середньої тяжкості.

Загалом за минулу добу під час одного з чотирьох порушень режиму припинення вогню російсько-окупаційні війська застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

У районі населених пунктів Гнутове та Водяне противник задіяв безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснив скидання пострілів ВОГ-17.

У напрямку Новолуганського окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

У бік Невельського ворог відкривав вогонь із мінометів калібру 120 мм.

Щоб змусити противника припинити обстріли, українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Джерело: Штаб ООС