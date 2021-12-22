ВАКС заочно арештував екс-главу Приватбанку Олександра Дубілета

Вищий антикорупційний суд 22 грудня заочно заарештував колишнього голову правління Приватбанку Олександра Дубілета, підозрюваного у розтраті 8,3 млрд грн.

Слідчий суддя повністю задовольнив клопотання НАБУ та САП, обравши запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Сам Дубілет вже понад півроку перебуває у міжнародному розшуку.

Справа Дубілета

2 червня 2021 року Олександра Дубілета заочно заарештували, а також оголосили в міжнародний розшук. Таке рішення ухвалив Вищий антикорупційний суд України.

Проте вже 22 липня Апеляційна палата ВАКС задовольнила скаргу його адвокатів та скасувала раніше призначений заочний арешт.

Ще наприкінці березня Олександра Дубілета оголосило в розшук Національне антикорупційне бюро. Він підозрюється в розтраті понад 8 млрд грн, що належали Приватбанку.

У лютому Дубілету та іншим екс-чиновникам банку оголосили підозру у зловживанні службовим становищем, зокрема у фальсифікаціъ документів, яка призвела до втрати 136 млн грн.