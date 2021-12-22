Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна

ВАКС заочно арештував екс-главу Приватбанку Олександра Дубілета

Валентина Летяк редакторка стрічки
Олександр Дубілет

Вищий антикорупційний суд 22 грудня заочно заарештував колишнього голову правління Приватбанку Олександра Дубілета, підозрюваного у розтраті 8,3 млрд грн.

Слідчий суддя повністю задовольнив клопотання НАБУ та САП, обравши запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Сам Дубілет вже понад півроку перебуває у міжнародному розшуку.

Справа Дубілета

2 червня 2021 року  Олександра Дубілета заочно заарештували, а також оголосили в міжнародний розшук. Таке рішення ухвалив Вищий антикорупційний суд України.

Проте вже 22 липня Апеляційна палата ВАКС задовольнила скаргу його адвокатів та скасувала раніше призначений заочний арешт.

Ще наприкінці березня Олександра Дубілета оголосило в розшук Національне антикорупційне бюро. Він підозрюється в розтраті понад 8 млрд грн, що належали Приватбанку.

У лютому Дубілету та іншим екс-чиновникам банку оголосили підозру у зловживанні службовим становищем, зокрема у фальсифікаціъ документів, яка призвела до втрати 136 млн грн.

Фото: УНІАН

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка