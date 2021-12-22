ВАКС заочно арестовал экс-главу Приватбанка Александра Дубилета

Высший антикоррупционный суд 22 декабря заочно арестовал бывшего председателя правления Приватбанка Александра Дубилета, подозреваемого в растрате 8,3 млрд грн.

Следственный судья полностью удовлетворил ходатайство НАБУ и САП, избрав меру пресечения в виде содержания под стражей.

Сам Дубилет уже более полугода находится в международном розыске.

Дело Дубилета

2 июня 2021 года Александра Дубилета заочно арестовали, а также объявили в международный розыск. Такое решение принял Высший антикоррупционный суд Украины.

Однако уже 22 июля Апелляционная палата ВАКС удовлетворила жалобу его адвокатов и отменила ранее назначенный заочный арест.

Еще в конце марта Александра Дубилета объявило в розыск Национальное антикоррупционное бюро. Он подозревается в растрате более 8 млрд грн, принадлежавших Приватбанку.

В феврале Дубилету и другим экс-чиновникам банка объявили подозрение в злоупотреблении служебным положением, в частности в фальсификации документов, которая привела к растрате 136 млн грн.