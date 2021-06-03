Колишнього очільника правління ПриватБанку Олександра Дубілета заочно заарештували, а також оголосили у міжнародний розшук. Таке рішення 2 червня ухвалив Верховний антикорупційний суд України.

За рішенням суду, підозра, яку оголосили Дубілету, є повністю обґрунтованою.

Слідчий суддя обрав Дубілету запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Оскільки підозрюваний наразі перебуває за кордоном, арешт призначили заочно.

У чому підозрюють Олександра Дубілета

Наприкінці березня Олександра Дубілета оголосило у розшук Національне антикорупційне бюро. Він підозрюється у розтраті понад 8 млрд грн, що належали ПриватБанку.

У лютому Дубілету та іншим екс-чиновникам банку пред’явили зловживанням службовим становищем, зокрема фальсифікацію документів. яка призвела до втрати 136 млн грн.

Тоді генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що службові особи усвідомлювали, що компанія незабаром перейде у власність держави, а тому вирішили розтратити кошти за допомогою злочинного плану.

Джерело: Центр протидії корупції