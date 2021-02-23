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Факти / Україна
Оксана Доротюк |

Екс-голові Приватбанку Олександру Дубілету повідомили про підозру

Екс-голові правління Приватбанку Олександру Дубілету вручили підозру у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, а також у службовому підробленні, що призвели до розтрати 136 млн грн та ще двом колишнім співробітникам.

ПриватБанк

Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

 – Слідством встановлено, що у грудні 2016 року троє колишніх високопоставлених співробітників банку, усвідомлюючи, що ПАТ КБ Приватбанк найближчим часом буде визнаний неплатоспроможним і перейде під контроль держави, у 2016 році підготували і реалізували злочинний план розтрати грошових коштів фінустанови, – зазначила Венедіктова.

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За її словами, злочинний план полягав у протиправному нарахуванні та виплаті додаткової винагороди – індексованої комісії у зв’язку з ростом курсу гривні до долара США на користь пов’язаної з банком юридичної особи за наявними депозитними договорами з нею.

Також Венедіктова повідомила, що нарахування та виплата винагороди були заплановані з порушенням вимог закону про банки і банківську діяльність.

Насправді ухвалене рішення кредитного комітету банку щодо застосування нарахувань та виплат індексованої комісії було підроблене заднім числом.

Генпрокурор не назвала прізвищ усіх екс-співробітників банку, яким висунуто підозру, але повідомила, що окрім екс-голови правління Приватбанку Дубілета – колишньому першому заступнику голови правління банку, ймовірно це Володимир Яценко, який в понеділок намагався покинути Україну та потрапити до Відня.

Також повідомлено про підозру начальнику департаменту фінансового менеджменту, яка одночасно займала посаду першого заступника голови правління пов’язаного з банком юридичної особи, ймовірно йдеться про Олену Бичихін.

Генпрокурор погодила повідомлення про підозру трьом екс-співробітникам Приватбанку 22 лютого за ст. 191, с. 28 та ст. 366 КК України.

Справа Приватбанку

У 2016 році відбулася націоналізація Приватбанку, найбільшої фінансової компанії в Україні. Відповідне рішення ухвалив уряд.

Відтоді колишні власники банку вимагають у держави компенсації за збитки та стверджують про порушення закону.

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