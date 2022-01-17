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Білорусь та Росія проведуть військові навчання поблизу України та кордонів ЄС

Оксана Гутцайт

Білорусь та Росія планують провести нові масштабні військові навчання вже в лютому 2022 року.

Їх сьогодні анонсував самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Він наказав міністру оборони Віктору Хреніну узгодити дати проведення навчань із РФ та повідомити сусідні країни.

Маневри планується провести на західних рубежах та на південному фланзі Білорусі (тобто поблизу кордонів України та країн Євросоюзу). За словами Лукашенка, це повинні бути “нормальні навчання” за участю російських солдатів.

Під час навчань планують відпрацювати певні маневри в протистоянні із силами Заходу – зокрема країнами Балтії та Польщі, а також України.

Лукашенко пояснив, що його нібито насторожила спецоперація, яку проводять українські прикордонники (йдеться про операцію Полісся). Так, ще з минулого року Україна посилила патрулювання державного кордону з Білоруссю через кризу з нелегальними мігрантами. Та Лукашенко закликав “остерігатися” добре підготовлених українських солдатів.

– Україна продовжує нарощувати сили, зосереджуючи підрозділи Національної гвардії з націоналістів-радикалів. Це ще гірше, ніж натівські військовослужбовці. І це все в безпосередній близькості від державного кордону нашої країни, – стверджував Лукашенко.

У Службі безпеки України цю заяву назвали маніпуляцією та частиною інформаційної війни проти нашої держави.

Нещодавно Росія розпочала власні військові навчання із бойовими стрільбами в регіонах, які межують із українських державним кордоном. У маневрах військ РФ були задіяні близько 300 одиниць військової техніки, а також до трьох тисяч російських військовослужбовців.

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