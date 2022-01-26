Останнім часом тема можливого військового вторгнення Росії до України та розв’язання повномасштабної російсько-української війни все частіше домінує у заголовках західних ЗМІ.

Політики та експерти намагаються робити прогнози та вгадати наміри президента РФ Володимира Путіна щодо нашої держави.

Західні ЗМІ пишуть про зростаючу загрозу нападу РФ, амбіції Кремля та спроби країн Заходу запобігти новій повномасштабній війні на континенті.

Так, британське агентство ВВС оприлюднило статтю під назвою: Україна: Як ми дізнаємось, що війна почалася?

У ній експерт із безпеки та оборони, почесний професор Інституту стратегії та безпеки Ексетерського університету Джонатан Маркус звертає увагу на той факт, що збройний конфлікт уже почався і бойові дії тривають не один рік. Росія вже окупувала український Крим та надає практичну допомогу бойовикам на Донбасі.

Зараз же на фоні нарощування російських військ на кордоні в України та її західних союзників є всі підстави для хвилювання.

– Нарощування російських бойових формувань біля кордонів України є екстраординарним. Це включає значне розгортання сил у Білорусі, яка також має спільний кордон з Україною, що може стати ближчою відправною точкою для нападу на українську столицю Київ. Представники РФ називають це нарощування навчаннями і в жодному разі не загрозою. Але його масштаби, характер розгорнутих підрозділів, поступове прибуття припасів та інших “засобів підтримки” дозволяють припустити, що це набагато більше, ніж рутинні маневри… Що б не говорила Москва, Україна та її друзі на Заході мають всі підстави для занепокоєння, – наголошується в публікації.

Зазначається, що Москва намагається нав’язати світу власні наративи та трактування збройного конфлікту в Україні. Саме для цього були створені вимоги щодо так званий “гарантій безпеки”. В РФ намагаються переконати світ, що начебто відчувають загрозу від НАТО, а тому не хочуть вступу України в Альянс.

Джонатан Маркус нагадує, що Москва може застосувати й інші інструменти проти України, такі як кібератаки та підривна діяльність.

– Те, що зараз відбувається, — це суть “війни в сірій зоні”: стирання кордону між миром та війною… Питання лише в тому, наскільки далеко готовий зайти президент Путін у континуумі “сірої зони”, – наголошує Маркус.

Американське видання The New York Times пише, що побоювання щодо російського вторгнення в Україну зростають, але дипломатичні можливості все ще залишаються.

Автор статті, американський журналіст Девід Сангер, нагадує, що російські війська зараз оточують Україну з трьох боків (з півночі, сходу та півдня). У Вашингтоні та Брюсселі попереджають Москву про нищівні санкції, якщо Володимир Путін віддасть наказ про вторгнення.

Однак все ще існують дипломатичні варіанти вирішення ситуації. Очікується, що в найближчі кілька днів адміністрація президента США Джо Байдена і НАТО дадуть відповідь у письмовій формі на вимоги Кремля щодо так званих гарантій безпеки. Один із ключових ультиматумів Москви – відмова Україні у вступі в НАТО та нерозширення Альянсу.

– Хоча ще є час, щоб уникнути найгіршого, навіть ключові помічники президента Байдена кажуть, що не мають уявлення, чи Путін насправді прагне до дипломатичного вирішення, а не завоювання України. Президент РФ розглядає Україну не як окрему державу, а як країну, яка була відторгнута після розпаду Радянського Союзу. Багато хто з тих, хто мав справу з Путіним, вважають, що він бачить свою місію в тому, щоб “виправити” цю “помилку”. Навіть якщо для цього потрібно ризикнути розв’язати війну, щоб перемалювати карту Європи, – йдеться в публікації.

Девід Сангер наголошує, що ніхто достеменно не знає, скільки є часу, щоб запобігти воєнним діям проти України.

Американське видання The Hill пише, що адміністрація Джо Байдена щосили намагається чинити тиск на Росію на тлі зростаючих побоювань щодо можливого військового вторгнення в Україну.

Так, Пентагон перевів у режим підвищеної готовності до 8,5 тис. військових, яких можуть перекинути до Східної Європи для посилення військ НАТО. Це повинно стати попереджувальним сигналом для Володимира Путіна.

Видання нагадує, що адміністрація Байдена також пригрозила економічними санкціями, якщо РФ вторгнеться в Україну. Йдеться, зокрема, про жорсткий експортний контроль, який може завдати удару по ключових галузях російської промисловості.

– Залишається незрозумілим, що Путін робитиме далі, чи має він намір вторгнутися в Україну, або ж використовувати загрозу військових дій як важіль впливу. Деякі експерти вважають, що військове вторгнення більш ніж ймовірне, у той час як інші кажуть, що Путін, можливо, розпочне кібератаки, кампанії з дезінформації та інші подібні дії, – йдеться в публікації.

У статті ж міжнародного агентства The Associated Press зазначається, що криза в Україні відображає протистояння двох світоглядів: російськоцентричного та західного.

Стаття авторства журналіста Джона Данішевскі так і називається: Криза в Україні — протистояння двох світоглядів.

– Криза в Україні навряд мине – протистояння двох світоглядів, яке може перевернути Європу. Вона несе в собі відлуння холодної війни і відроджує ідею, що залишилася від Ялтинської конференції 1945 року: що Захід повинен поважати російську сферу впливу в Центральній та Східній Європі, – зазначається в матеріалі агентства.

Автор статті нагадує, що з моменту приходу до влади в 2000 році президент РФ Володимир Путін не полишає надій на своєрідне відродження Радянського Союзу, розпад якого вважає помилкою. Зараз же господар Кремля зосередив війська вздовж українського кордону, організував військові навчання у Білорусі та висунув вимогу, щоб Україні назавжди заборонили вступати до складу НАТО.

– Критики Путіна стверджують, що насправді він боїться не НАТО, а появи демократичної, процвітаючої України, яка могла б запропонувати альтернативу все більш авторитарному правлінню Путіна, й це могло б сподобатися росіянам. Нинішні вимоги Росії ґрунтуються на давньому почутті невдоволення Путіна та його несприйнятті України та Білорусі як справді окремих, суверенних країн. Він швидше сприймає їх як частину історичної російської мовної та православної “батьківщини”, – йдеться в статті.

В АР нагадують читачам, що минулого літа вийшла стаття Путіна, в якій він стверджував, що нинішнє існування України, Білорусі та РФ як окремих держав начебто є штучним.

– Його (Володимира Путіна, – Ред.) російськоцентричний погляд на регіон є серйозним випробуванням для президента США Джо Байдена, який уже бореться з кризами на декількох внутрішніх фронтах… Виклик для Байдена, НАТО та Євросоюзу полягає в тому, чи зможуть їхня колективна рішучість та солідарність захистити бачення України як частини Заходу та чи увінчаються успіхом або ж провалом російські націоналістичні амбіції Путіна в регіоні, – наголошує агентство.

Варто зазначити, що вже завтра, 26 січня, відбудеться зустріч політичних радників лідерів країн Нормандської четвірки (України, Франції, Німеччини та РФ). А нещодавно відбулися окремі зустрічі політичних радників Німеччини та Франції з переговорниками в Україні та РФ. Усі переговори спрямовані на вирішення збройного конфлікту на Донбасі.