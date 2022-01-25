У НАТО дадуть відповідь РФ на “гарантії безпеки” – Столтенберг повідомив деталі

У Північноатлантичному альянсі цього тижня дадуть письмову відповідь на вимоги Росії щодо так званих “гарантій безпеки”. Про це повідомила у Twitter журналістка CNN Наташа Бертранд.

— Ми доопрацьовуємо в НАТО пропозиції, письмовий документ, який ми відправимо їм пізніше цього тижня. Ми робитимемо це паралельно зі США, – процитувала вона генсека НАТО Єнса Столтенберга.

.@jensstoltenberg tells @amanpour that NATO will send written responses to Russia later this week in coordination w/the US. “We are finalizing at NATO the proposals, the written document we will send to them later this week. We will do that in parallel with [the] United States” — Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) January 25, 2022

Також в інтерв’ю CNN Єнс Столтенберг розповів загальні деталі письмової відповіді Альянсу на так звані “безпекові вимоги”:

— Ми підкреслимо, що ми готові сісти (за стіл переговорів, – Ред.) та обговорити контроль за озброєнням, роззброєння, прозорість щодо військової діяльності, механізми зменшення ризику та інші питання, важливі для європейської безпеки, – зазначив Столтенберг.

NATO will send Russia a written proposal “later this week” to “try to find a way forward” over Ukraine, NATO’s @jensstoltenberg tells me. “We are ready to sit down… and listen to Russian concerns, but we are not ready to compromise on core principles.” Interview airs 6pGMT @cnni pic.twitter.com/F23BM8Aji3 — Christiane Amanpour (@amanpour) January 25, 2022

У відповіді зауважили, що в НАТО готові вислухати занепокоєння Росії. За словами Столтенберга, в Альянсі підтвердять неготовність поступатися РФ щодо ключових принципів, таких як право кожної держави у Європі обирати свій власний шлях чи безпекові домовленості, частиною яких вона хоче бути.