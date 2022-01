У НАТО дадуть відповідь РФ на “гарантії безпеки” – Столтенберг повідомив деталі

У Північноатлантичному альянсі цього тижня дадуть письмову відповідь на вимоги Росії щодо так званих “гарантій безпеки”. Про це повідомила у Twitter журналістка CNN Наташа Бертранд.

.@jensstoltenberg tells @amanpour that NATO will send written responses to Russia later this week in coordination w/the US. “We are finalizing at NATO the proposals, the written document we will send to them later this week. We will do that in parallel with [the] United States”

— Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) January 25, 2022