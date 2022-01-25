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У НАТО дадуть відповідь РФ на “гарантії безпеки” – Столтенберг повідомив деталі

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
єнс столтенберг

У Північноатлантичному альянсі цього тижня дадуть письмову відповідь на вимоги Росії щодо так званих “гарантій безпеки”. Про це повідомила у Twitter журналістка CNN Наташа Бертранд.

— Ми доопрацьовуємо в НАТО пропозиції, письмовий документ, який ми відправимо їм пізніше цього тижня. Ми робитимемо це паралельно зі США, – процитувала вона генсека НАТО Єнса Столтенберга.

Також в інтерв’ю CNN Єнс Столтенберг розповів загальні деталі письмової відповіді Альянсу на так звані “безпекові вимоги”:

— Ми підкреслимо, що ми готові сісти (за стіл переговорів, – Ред.) та обговорити контроль за озброєнням, роззброєння, прозорість щодо військової діяльності, механізми зменшення ризику та інші питання, важливі для європейської безпеки, – зазначив Столтенберг.

У відповіді зауважили, що в НАТО готові вислухати занепокоєння Росії. За словами Столтенберга, в Альянсі підтвердять неготовність поступатися РФ щодо ключових принципів, таких як право кожної держави у Європі обирати свій власний шлях чи безпекові домовленості, частиною яких вона хоче бути.

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Фото: Depositphotos

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