Національна поліція України перейшла на посилений режим служби до 19 лютого.

Як повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко, ці заходи розгортаються для більш оперативного реагування на будь-які загрози безпеці громадян.

– З 14 по 19 лютого 2022 року особовий склад Національної поліції України переведений на посилений режим несення служби, – написав очільник НПУ.

Він пояснив, що подібний режим служби передбачає:

збільшення кількості патрулів, які забезпечуватимуть публічну безпеку та порядок на вулицях;

розгортання додаткових ситуаційних центрів для цілодобового моніторингу оперативної обстановки в країні;

взяття під охорону об’єктів критичної інфраструктури, органів державної влади та місцевого самоврядування.

– Посилений режим поліції – це не додатковий привід для паніки. Це про захист та повну готовність. Захищаємо, а не панікуємо, – написав Ігор Клименко.

Напередодні президент Володимир Зеленський відреагував на інформацію про можливе нове вторгнення Росії в Україну протягом найближчих днів.

Минулого тижня, після повідомлень ЗМІ про можливе повторне вторгнення Росії, низка країн порадила своїм громадянам залишити територію України.

Джерело: Ігор Клименко