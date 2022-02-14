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Поліція переходить на посилений режим служби до 19 лютого: що це означає

Ілля Нежигай редактор стрічки
Ігор Клименко

Національна поліція України перейшла на посилений режим служби до 19 лютого.

Як повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко, ці заходи розгортаються для більш оперативного реагування на будь-які загрози безпеці громадян.

– З 14 по 19 лютого 2022 року особовий склад Національної поліції України переведений на посилений режим несення служби, – написав очільник НПУ.

Він пояснив, що подібний режим служби передбачає:

  •  збільшення кількості патрулів, які забезпечуватимуть публічну безпеку та порядок на вулицях;
  •  розгортання додаткових ситуаційних центрів для цілодобового моніторингу оперативної обстановки в країні;
  •  взяття під охорону об’єктів критичної інфраструктури, органів державної влади та місцевого самоврядування.

– Посилений режим поліції – це не додатковий привід для паніки. Це про захист та повну готовність. Захищаємо, а не панікуємо, – написав Ігор Клименко.

Напередодні президент Володимир Зеленський відреагував на інформацію про можливе нове вторгнення Росії в Україну протягом найближчих днів.

Минулого тижня, після повідомлень ЗМІ про можливе повторне вторгнення Росії, низка країн порадила своїм громадянам залишити територію України.

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Джерело: Ігор Клименко

Фото: Нацполіція

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