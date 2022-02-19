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Двоє загиблих та п’ятеро поранених: Резніков розповів про ситуацію в зоні ООС

Анастасія Гевко редакторка стрічки
олексій резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що станом на вечір 19 лютого в зоні ООС загинуло двоє українських військових, ще п’ятеро – поранено.

– Внаслідок обстрілів з боку російських формувань загинули два наші воїни та ще п’ятеро отримали поранення. Російська сторона продовжує ухилятися від виконання зобов’язань щодо дотримання режиму припинення вогню, – написав Резніков.

Він додав, що представники РФ знову відмовилися брати участь у засіданні ТКГ.

ЗСУ отримали “всі необхідні накази” про дії у разі небезпеки для життів – їх та цивільних.

– Ми не плануємо жодних наступів, але не дозволимо безкарно обстрілювати позиції наших військ та мирні населені пункти, – наголосив міністр.

Він також висловив співчуття рідним та близьким загиблих.

– Пишаюся стійкістю нашої армії. Дякую бійцям та командирам за самовідданість та мужність, – йдеться у повідомленні Резнікова.

Нагадаємо, депутати Верховної Ради та іноземні журналісти потрапили під обстріл бойовиків під час поїздки до зони ООС. Їх евакуювали, ніхто не постраждав.

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