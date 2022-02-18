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Факти / Україна / Суспільство

Україна не планує наступальних операцій чи будь-яких диверсій на Донбасі – Кулеба

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Донбас

Терористи на Донбасі заявили про нібито підготовку “наступу” Збройних сил України на захоплені Росією території і вирішили влаштувати “евакуацію” цивільного населення до Ростовської області.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба спростував заяви окупантів про “наступ” та інші їхні фейки, а також нагадав, що Україна виступає виключно за дипломатичне врегулювання.

У п’ятницю, 18 лютого, російська окупаційна влада окремих районів Донецької області оголосила масову “евакуацію” населення. Людям пропонують виїхати до Російської Федерації, а саме в Ростовську область.

За словами ватажка сепаратистського формування “ДНР” Дениса Пушиліна, з 18 лютого організовано “масовий централізований виїзд населення до Російської Федерації”. Він заявив, що це буде “тимчасовий виїзд”.

З такою ж заявою про “евакуацію” населення до Росії виступив і ватажок “ЛНР” Леонід Пасічник.

Причиною для “евакуації” вони назвали нібито наступ українських військовослужбовців на ОРДЛО. Звідки у них така “інформація”, не уточнили. Фейки роспропаганди вчергове спростували в українському МЗС.

Водночас прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що в нього немає інформації про евакуацію з Донбасу та про те, що зараз там відбувається.

Напередодні Генштаб ЗСУ повідомляв, що через загострення на Донбасі окупаційна влада планує розпочати евакуацію населення, назвавши це провокацією. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний наголосив, що відповідальність за ситуацію на окупованих територіях несе держава-окупант Російська Федерація.

Він нагадав, що 17 лютого на сході України спостерігалося суттєве загострення бойових дій. Російські окупаційні війська грубо порушили Мінські домовленості. У зв’язку з загостренням на Донбасі протягом минулої доби Україна в ТКГ заявила, що скликає термінове засідання.

Фото: Depositphotos

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