Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна

На всій території України запроваджується надзвичайний стан – РНБО

Юлія Соколова редакторка стрічки
Олексій Данілов

На всій території України, крім Донецької та Луганської областей, буде запроваджено надзвичайний стан. У вказаних двох областях уже діє особливий правовий режим.

Про це розповів сьогодні на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов за підсумками сьогоднішнього засідання Ради нацбезпеки та оборони.

– На всій території нашої країни, крім Донецької та Луганської областей, буде введено надзвичайний стан, – оголосив він.

Залежно від території та обставин обласні комісії за участю представників усіх органів місцевої влади будуть ухвалювати рішення, згідно із законодавством про правовий режим надзвичайного стану.

Рішення ще повинна затвердити Верховна Рада України. Сьогодні Олексій Данілов виступить із доповіддю у ВР.

Оновлюється…

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка