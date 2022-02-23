На всій території України, крім Донецької та Луганської областей, буде запроваджено надзвичайний стан. У вказаних двох областях уже діє особливий правовий режим.

Про це розповів сьогодні на брифінгу секретар РНБО Олексій Данілов за підсумками сьогоднішнього засідання Ради нацбезпеки та оборони.

– На всій території нашої країни, крім Донецької та Луганської областей, буде введено надзвичайний стан, – оголосив він.

Залежно від території та обставин обласні комісії за участю представників усіх органів місцевої влади будуть ухвалювати рішення, згідно із законодавством про правовий режим надзвичайного стану.

Рішення ще повинна затвердити Верховна Рада України. Сьогодні Олексій Данілов виступить із доповіддю у ВР.

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