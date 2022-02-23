На сьогодні між урядом, парламентом та президентом обговорюється введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі Свободи слова на ICTV.

Його запитали, чи планує Україна введення надзвичайного чи воєнного стану в областях, які межують з Росією.

– В нас є відповідне законодавство, є відповідні ситуації, до яких вводиться надзвичайний стан або воєнний стан…. Відповідно до цих законів Рада нацбезпеки і оборони, а також президент України, будуть приймати відповідні рішення, коли це буде необхідно. І відповідно парламент буде підтримувати їх, я переконаний в цьому, – сказав Денис Шмигаль.

На сьогодні такі речі в РНБО не приймались, але уряд України опрацьовує різні плани на випадок різного розвитку ситуацій.

У прем’єр-міністра уточнили, чи обговорювалось сьогодні введення надзвичайного стану президентом під час зустрічі з главами парламентських фракцій та силових відомств.

– На сьогоднішній день ми мали розмову про імовірність запровадження того або іншого стану. Але рішення має бути за президентом, що має бути затверджено парламентом України. Хочу наголосити, що на сьогодні це є обговоренням наших подальших дій, а не рішенням, – сказав очільник уряду.

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