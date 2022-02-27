Президент Володимир Зеленський оголосив про створення Інтернаціонального легіону територіальної оборони України та закликав іноземних громадян вступати до його лав.

Відповідне звернення оприлюднено на сайті Офісу президента України.

У ньому зазначається, що 24 лютого Росія розпочала війну проти України: відбулося злочинне й цинічне вторгнення військ РФ до нашої держави. Окупанти дотримуються підлої тактики, руйнуючи своїми ракетами та артилерією цивільну інфраструктуру – житлові будинки.

У зв’язку з цим Володимир Зеленський наголосив, що це не просто вторгнення РФ в Україну, а початок війни проти Європи, її єдності, елементарних прав людини та правил співіснування на європейському континенті.

– Президент України Володимир Зеленський звернувся до всіх громадян іноземних держав, які є друзями України. Усі, хто хоче приєднатися до захисту безпеки у Європі та світі, можуть приїхати й стати пліч-о-пліч з українцями проти загарбників XXI століття, – йдеться в зверненні.

Зеленський нагадав, що іноземні громадяни мають можливість вступити на службу до Збройних сил України за контрактом в добровільному порядку, зокрема й до лав Сил територіальної оборони (згідно з Положенням про проходження військової служби у ЗСУ іноземцями та особами без громадянства).

– У зв’язку з цим усім іноземцям, які виявляють бажання долучитися до опору російським окупантам та захисту світової безпеки, керівництво України пропонує приїхати до нашої держави й поповнити ряди Сил територіальної оборони. З іноземців формується окремий підрозділ – Інтернаціональний легіон територіальної оборони України. Це й буде ключовим свідченням вашої підтримки для нашої країни, – наголошується в зверненні.

Для запису в Інтернаціональний легіон територіальної оборони України та щодо деталей потрібно звертатися до аташе з питань оборони посольства України у відповідній державі (контактну інформацію слід шукати на сайті посольства).

Як відомо, 24 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Вона проводиться протягом 90 діб на території всіх областей України, включно з містом Київ. Мобілізація відбувається у чотири етапи, відповідно до потреб та можливостей під час активних бойових дій.