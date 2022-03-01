Україна вводить безвіз для іноземних добровольців

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 28 лютого, підписав указ про запровадження безвізового режиму для іноземних добровольців, які хочуть допомогти захистити Україну від російських загарбників.

– У зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України ухвалюю запровадити з 1 березня 2022 року на період дії воєнного стану… безвізовий режим в’їзду в Україну для громадян іноземних держав, які бажають вступити до Міжнародного легіону оборони України, крім громадян держави, визнаної державою-агресором, – йдеться у указі №82/2022.

Президент також наказав Кабінету міністрів вжити відповідних заходів.

Повідомляється, що цей указ набирає чинності з дня його оприлюднення.