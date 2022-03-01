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Факти / Україна

РФ концентрує війська для взяття в облогу Києва і Харкова, але ситуація контрольована – ОПУ

Юлія Соколова редакторка стрічки
Олексій Арестович

Росія концентрує свої військові сили, оскільки хоче взяти в облогу Київ та Харків. Проте ситуація є контрольованою.

Про це заявив сьогодні на брифінгу радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

– Противник концентрує свої сили для взяття в облогу Києва, намагається взяти в облогу Харків. Але загалом ситуація контрольована, і наше військове керівництво добре знає, що робить, – наголосив він.

Арестович уточнив, що вночі було завдано повітряних і ракетних ударів по Києву та Харкову. Київська повітряна оборона збила п’ять літаків противника: два збили українські літаки, а три – системи ППО.

За словами Арестовича, інтенсивність ударів поступово знижується, оскільки вичерпується ракетний потенціал агресора.

– Знижується інтенсивність ракетних ударів, оскільки противник використав щонайменше дві третини свого ракетного потенціалу, – зазначив Арестович.

Серед інших гарячих точок в Україні він назвав міста Херсон та Маріуполь. Так, у Херсоні поодинокі групи ворожої піхоти здійснили спробу пройти в місто. Зараз ЗСУ, інші військові формування, тероборона міста знищують противника.

А довкола Маріуполя відбуваються окремі стрілецькі та артилерійські зіткнення.

– Бачите, навіть погода за нас. Третю добу шторм на Чорному морі, який не дає змоги російському морському десанту висадитися в районі Одеси чи Миколаєва. А зранку околиці Києва, який учора був гарячою точкою, вкриті туманом і снігом, що також не дає російським окупантам почати щоденний наполегливий штурм Києва, – розповів Арестович.

Він запевнив, що воєнно-політична обстановка в нашій країні залишається контрольованою керівництвом України та Збройних сил.

Згідно з останніми даними, станом на ранок шостого дня війни Росії в Україні війська ворога зазнали значних втрат: в особовому складі – 5 710 осіб, полонених – 200; знищено та пошкоджено літаків – 29; гелікоптерів – 29; танків ‒ 198; бойових броньованих машин ‒ 846; артилерійських систем – 77; засобів ППО – 7; реактивних систем залпового вогню– 24. Також знищені ворожі безпілотники, катери, автомобільна техніка.

Фото: Офіс президента

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