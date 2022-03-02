У Генштабі Збройних сил розповіли про ситуацію в Україні на сьомий день війни після вторгнення Росії.

Так, українські військові повідомляють, що на Подільському напрямку противник силами 13 батальйонних тактичних груп (БТГр) намагається продовжити наступ по рубежу Гореничи, Гостомель, Демидів у напрямку на Київ, щоб заблокувати столицю з північного та північно-західного напрямків.

У Житомирській області перебуває до трьох батальйонних тактичних груп зі складу п’ятої загальновійськової армії. На Сіверському напрямку до 17 БТГр окупаційних військ, попри втрати у живій силі та техніці, продовжують наступальні дії, намагаючись заблокувати Київ з північного сходу.

Але українські захисники зупинили загарбників в районах населених пунктів Козелець, Бобровиця, Макіїв. На іншому напрямку, у районах населених пунктів Світильня, Перемога, Гостролуччя війська противника втратили наступальний потенціал.

Також російські війська роблять невдалі спроби утримувати в оточенні міста Суми, Лебедин та Охтирка. На Слобожанському напрямку до 16 батальйонних тактичних груп продовжують наступальну операцію у напрямку Краснограда та частиною сил на Ізюм.

Але російські загарбники вже зазнали втрат та були зупинені в районі населених пунктів Богодухів, Чугуїв, Шевченкове.

На Донецькому напрямку Росія зосередила зусилля на блокуванні міста Маріуполь. На Таврійському напрямку противник продовжує наступальні дії в районах населених пунктів Скадовськ, Гола Пристань, Херсон, Снігурівка, Нова Каховка.

Після перегрупування російська армія продовжує пересування у напрямку Херсона та Миколаєва. До двох батальйонних тактичних груп діє в районах населених пунктів Василівка, Червоне Поле, Новопетрівка.

У Чорноморській операційній зоні росіяни розгортають корабельну групу та продовжують підготовку до проведення морської десантної операції.

Але, не отримуючи успіхів в просуванні своїх сил, противник підступно продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах критичної інфраструктури, щоб залякати цивільне населення.

У Генштабі ЗСУ наголошують, що моральний дух противника та його воля до перемоги стрімко знижуються завдяки стійкій обороні укрїнських військ. Агресор має втрати на всіх напрямках.