Пізно ввечері 2 березня потужний вибух у Харкові стався в районі заводу Шевченка. Харківський приладобудівний завод спеціалізується на виготовленні військової електроніки.

Інформації про поранених та загиблих наразі немає.

Харківський приладобудівний заводу імені Т. Г. Шевченка було засновано у 1900 році.

З початком німецько-радянської війни спеціалізацію заводу розширили, і робочі почали виготовляти бойові машини реактивної артилерії БМ-13, більш відомі як Катюша. БМ-13 на території УРСР виготовляли лише у Харкові.

2 березня, “звільняючи Україну від нацистів”, війська РФ обстріляли завод, на якому виготовлялися БМ-13, які знищували війська нацистів у Другій світовій війні.