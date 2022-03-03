ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
ПУТИН ИДИ НАХУЙ
Факти / Україна

У Харкові війська РФ влаштували потужний вибух в районі заводу Шевченка

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
У Харкові війська РФ влаштували потужний вибух в районі заводу Шевченка

Пізно ввечері 2 березня потужний вибух у Харкові стався в районі заводу Шевченка. Харківський приладобудівний завод спеціалізується на виготовленні військової електроніки.

Інформації про поранених та загиблих наразі немає.

Харківський приладобудівний заводу імені Т. Г. Шевченка було засновано у 1900 році.

З початком німецько-радянської війни спеціалізацію заводу розширили, і робочі почали виготовляти бойові машини реактивної артилерії БМ-13, більш відомі як Катюша. БМ-13 на території УРСР виготовляли лише у Харкові.

2 березня, “звільняючи Україну від нацистів”, війська РФ обстріляли завод, на якому виготовлялися БМ-13, які знищували війська нацистів у Другій світовій війні.

Теги: , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка