Бої за визволення України від російських загарбників (онлайн)
Україна з 24 лютого відбиває масовану атаку російських військ. Через війну РФ проти України наші міста зазнають ракетних ударів. Ціль номер один для ворога – Київ. Бої точаться і в інших містах.
Про ситуацію на кордонах та бойові дії на території України – у текстовому онлайні на Фактах ICTV.
У Харкові стався вибух в районі заводу Шевченка.
У Києві сильний вибух пролунав біля залізничного вокзалу. За даними радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, це сталося у районі підземного переходу – між Південним вокзалом та готелем Ibis.
Цієї ночі ворог спробує напасти на Житомирську область. Про це повідомив мер міста Бердичів Сергій Орлюк.
– Я наголошую, що російські війська можуть спробувати це зробити. Ми готові дати відсіч, – переконаний Орлюк.
Він закликав місцевих жителів продумати шляхи евакуації, знайти безпечне укриття та берегти себе.
Під Києвом заарештували 10 російських військовослужбовців. Це підозрювані у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.
Під час оборони позицій було взято в полон та передано правоохоронцям командира танка окремої гвардійської мотострілецької бригади та рядових солдат військових частин країни-агресора, які вторглися в Україну, повідомила Венедіктова.
Росіяни не припиняють вогонь на Волноваху, але правоохоронці все одно звідти вивозять людей. Цього разу їм вдалося витягнути з російського пекла близько 200 людей, серед них – жінки, діти та літні люди. Всі вони вже в безпеці.
Волноваху та навколишні населені пункти вже п’ятий день поспіль винищують російські війська. Загарбники не тільки не дають гуманітарного “зеленого коридору” для евакуації, а ще й розстрілюють тих, хто намагається виїхати самостійно.
На Луганському напрямку тривають тяжкі бої, у Лисичанську знищено завод, загинув мирний житель, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
На проспекті Георгія Ґонгадзе у Подільському районі Києва пролунав вибух після ворожого обстрілу. Пошкоджений дах територіального відділу поліції, відбулося часткове руйнування приміщення. Також пошкоджені фасади сусідніх будинків та припарковані автівки.
За попередньою інформацією, руйнування спричинені осколками від ворожих снарядів, збитих системою протиповітряної оборони.
Міністерство оборони запустило лічильник Україна захищає світ. Правоохоронці та військові роблять все, щоб годинник зупинився.
– Українці, тримаймося! Ми вкотре доводимо усьому світу, що найкращі люди — тут, від Ужгорода до Луганська, від Чернігова та до Криму. Ворог наляканий, ворог дезорієнтований, ворог в паніці. Нам треба ще трішки часу, – наголосили у Міноборони.
А зараз наступає темрява. І це не лише час, коли Росія сміє підло обстрілювати мирне населення. Це час, коли прокидаються сови та вовки.
Все буде Україна! Вірте у ЗСУ! Слава Україні! Смерть ворогам!
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що українські війська звільнили від російських загарбників смт Макарів під Києвом.
У Конотопі під Сумами мешканці міста влаштували “коридор ганьби” російським загарбникам.
Російські військові пригрозили масованим обстрілом міста, якщо мерія відмовиться його добровільно здати. У відповідь місцева громада послала їх “слідом за російським кораблем“.