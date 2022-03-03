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Факти / Світ

Ракетні установки, гранати та фінансування: Канада затвердила нову допомогу Україні

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Канада

Міністр оборони Канади Аніта Ананд повідомила, що її країна відправить в Україну нову допомогу – летальну та фінансову.

За її даними, йдеться про 4500 ракетних установок М72, 7500 ручних гранат, а також фінансування допомоги для українських військових з відстеження переміщення російських військ за допомогою сучасних супутникових знімків.

ІноЗМІ пишуть, що Оттава пропонує $1 млн на придбання обладнання для супутникових знімків із високою роздільною здатністю.

Раніше Канада анонсувала надання Україні 100 систем протитанкової зброї Carl Gustaf, а також 2000 ракет.

Крім того, 3 березня Канада посилила економічні санкції проти Москви та Мінська.

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