Ракетні установки, гранати та фінансування: Канада затвердила нову допомогу Україні

Міністр оборони Канади Аніта Ананд повідомила, що її країна відправить в Україну нову допомогу – летальну та фінансову.

За її даними, йдеться про 4500 ракетних установок М72, 7500 ручних гранат, а також фінансування допомоги для українських військових з відстеження переміщення російських військ за допомогою сучасних супутникових знімків.

ІноЗМІ пишуть, що Оттава пропонує $1 млн на придбання обладнання для супутникових знімків із високою роздільною здатністю.

We are leaving no stone unturned in our military aid for Ukraine.

Today’s announcement:

➡️ Up to 4500 M72 rocket launchers

➡️ Up to 7500 hand grenades

➡️ Funding to help Ukraine’s military track Russian force movements via modern satellite imagery pic.twitter.com/MUdCjkSx09

— Anita Anand (@AnitaAnandMP) March 3, 2022