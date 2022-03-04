Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук звернувся до парламентів, урядів і громадян Європи та світу. За його словами, Росія поставила світ на межу ядерного армагедону.

Про це йдеться у відеозверненні Стефанчука.

Він заявив, що російські окупаційні війська свідомо обстрілюють Запорізьку атомну електростанцію.

– Від імені Верховної Ради України звертаюся до парламентів, урядів і громадян Європи та світу. Росія поставила Європу і світ на межу ядерного армагедону. Російські окупаційні війська свідомо обстрілюють Запорізьку атомну електростанцію. Це цілеспрямований обстріл з метою викликати загальну світову катастрофу, – заявив Стефанчук.

Голова Верховної Ради нагадав про Чорнобильську катастрофу, що сталася 36 років тому. Проте загроза від ЗАЕС в рази серйозніша.

– Так от, Запорізька атомна електростанція в рази потужніша й небезпечніша за Чорнобиль. Все це свідчить про те, що злочини Путіна досягли загальносвітового масштабу і загрожують існуванню Європи, а можливо й людства, – сказав Руслан Стефанчук.

За його словами, така ситуація наочно демонструє необхідність якомога швидшого впровадження безпілотної зони над Україною.

– Це необхідно не лише для того, щоб захистити Україну, а й Європу і світ в цілому. Зупиніть ядерного маніяка! – наголосив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Фото: ЗАЕС