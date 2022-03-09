У тимчасово захопленому Бердянську Запорізької області російські солдати намагалися схилити до співпраці місцевих журналістів. Про це у своєму Facebook повідомив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

За його словами, ворог заблокував співробітників у приміщенні інформаційної групи “ПРО100” і пропонував їм стати “пропагандистським рупором окупації”.

Сьогодні ми мали намір провести редакційне планування на найближчі дні та привітати жінок з 8 березня. Раптом прийшли російські військові, з ними також були чоловіки у балаклавах, не у військовій формі. Пішли пропозиції працювати, – прокоментував репортер “ПРО100”.

На думку бердянського журналіста, серед окупантів є фахівці за різними інформаційними та технологічними напрямами. Каже – як аргумент на користь роботи в нових умовах окупації, загарбники нагадували про певні інциденти минулого, коли нібито “націоналісти тисли на місцевих журналістів”.

Це не спрацювало. Колектив медійників працювати відмовився і після 6 годин у заручниках розійшовся по домівках.

Національна спілка журналістів України висловлює солідарність з колегами, які відмовляються працювати на окупантів. Водночас, ситуація із безпекою журналістів та медіапрацівників у регіонах, де присутня російська армія, є надзвичайно тривожною, загрозливою, – додав голова НСЖУ Сергій Томіленко.

Раніше ми розповідали, у місті Малин Житомирської області внаслідок авіаудару загинуло 5 людей, двоє з них – діти 2021 року народження.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, у місті зруйновано сім будинків. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються. Від ДСНС залучено 11 осіб та дві одиниці техніки.