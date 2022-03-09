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Факти / Україна

З’явилося відео наслідків обстрілу Росією пологового і дитячої лікарні у Маріуполі

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
З’явилося відео наслідків обстрілу Росією пологового і дитячої лікарні у Маріуполі

Внаслідок авіаудару регулярних військ РФ у Маріуполі було зруйновано пологовий будинок №2 та дитячу лікарню. На місці трагедії працюють рятувальники, кількість жертв та постраждалих встановлюється.

– Авіація спрацювала, розбомбили пологовий будинок… Ось вам і росіяни, – коментує автор відео, який перебуває на місці події в Маріуполі.

На кадрах відео помітно, що вся територія лікарні та пологового будинку вщент зруйнована, усе обладнання всередині палат потрощене, віконного скла не залишилося.

З’явилося відео наслідків обстрілу Росією пологового і дитячої лікарні у Маріуполі / 5 фотографий

На місці авіаудару в Маріуполі працюють поліцейські. За їхніми словами, всі задокументовані наслідки бомбардування, а також речові докази буде передано для Міжнародного суду ООН.

Кримінальне провадження буде відкрито за ст.438 (Порушення законів і звичаїв війни) КК України.

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