Внаслідок авіаудару регулярних військ РФ у Маріуполі було зруйновано пологовий будинок №2 та дитячу лікарню. На місці трагедії працюють рятувальники, кількість жертв та постраждалих встановлюється.

– Авіація спрацювала, розбомбили пологовий будинок… Ось вам і росіяни, – коментує автор відео, який перебуває на місці події в Маріуполі.

На кадрах відео помітно, що вся територія лікарні та пологового будинку вщент зруйнована, усе обладнання всередині палат потрощене, віконного скла не залишилося.

З’явилося відео наслідків обстрілу Росією пологового і дитячої лікарні у Маріуполі / 5 фотографий

На місці авіаудару в Маріуполі працюють поліцейські. За їхніми словами, всі задокументовані наслідки бомбардування, а також речові докази буде передано для Міжнародного суду ООН.

Кримінальне провадження буде відкрито за ст.438 (Порушення законів і звичаїв війни) КК України.