Ситуація в Маріуполі наразі катастрофічна, зараз ідуть бої за металургійний комбінат Азовсталь.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

– Згідно з тими даними, що є, можемо сказати, що ми втратили цей економічний гігант. По суті один з найбільших металургійних заводів Європи фактично знищується. Ми повинні чітко розуміти — це особиста вказівка Путіна знищити місто і паралельно, безумовно, одна з його ключових задач у війні. Як би не завершилася ця війна, що б не було далі, його задача не демілітаризація України, а деіндустріалізація України. Тобто зробити так, щоб після них нам довелося відновлювати наші заводи наступні десятиліття, – пояснив він.

Також Вадим Денисенко додав, що 18 березня невелиій частині мешканців Маріуполя вдалося виїхати в безпечні регіони.

У Бердянську облаштований пункт, де люди можуть зупинитися, отримати допомогу. Українська сторона сподівається, що сьогодні також вдасться зробити гуманітарні коридори, щоб ще частина людей змогла виїхати з цього блокадного міста.

Блокада Маріуполя триває від початку березня. Путінські загарбницькі війська нещадно знищують місто, вбивають місцеве населення, завдають ракетних ударів по житлових будинках, лікарнях, усій інфраструктурі.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович пояснив, що, на жаль, наразі силова деблокада Маріуполя неможлива. Однак він запевнив, що здавати місто російським загарбникам ніхто не буде.

Наразі українська сторона розглядає варіант дипломатичного вирішення ситуації в Маріуполі.

Фото: Маріупольська міська рада