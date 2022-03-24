Російські окупанти продовжують обстрілювати Харків та область, які протягом місяця війни зазнали значних втрат. Зокрема, з кораблів Чорноморського флоту РФ вони випустили по центру міста ракети Калібр.
Проте українські військові продовжують тримати оборону, як на землі, так і в небі, повідомив очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.
Загалом за минулу добу ворожа армія завдала 44 удари, активізувались РСЗВ Град та Ураган – 140 разів.
Продовжують руйнувати окупанти і житлові квартали, зокрема увечері вони обстріляли Стару Салтівку, а зранку – Золочів. Тривають бої в Ізюмському районі. Через це потерпають мирні жителі регіону.
Ворог продовжує терор проти представників органів місцевого самоврядування, зокрема Циркунівський сільський голова Микола Сікаленко досі перебуває у полоні.
Водночас українська армія відбиває всі атаки. Так, неподалік Ізюма ЗСУ збили ще два російських літаки.
Оборона Харкова триває чи не з перших днів війни. Ворожі війська активно обстрілюють місто та руйнують його інфраструктуру. Через це гинуть мирні жителі, значна кількість містян полишила свої домівки.
Джерело: Олег Синєгубов
Фото: Харківська ОДА