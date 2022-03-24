Російські окупанти продовжують обстрілювати Харків та область, які протягом місяця війни зазнали значних втрат. Зокрема, з кораблів Чорноморського флоту РФ вони випустили по центру міста ракети Калібр.

Проте українські військові продовжують тримати оборону, як на землі, так і в небі, повідомив очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Загалом за минулу добу ворожа армія завдала 44 удари, активізувались РСЗВ Град та Ураган – 140 разів.

Продовжують руйнувати окупанти і житлові квартали, зокрема увечері вони обстріляли Стару Салтівку, а зранку – Золочів. Тривають бої в Ізюмському районі. Через це потерпають мирні жителі регіону.

Ворог продовжує терор проти представників органів місцевого самоврядування, зокрема Циркунівський сільський голова Микола Сікаленко досі перебуває у полоні.

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Водночас українська армія відбиває всі атаки. Так, неподалік Ізюма ЗСУ збили ще два російських літаки.

Оборона Харкова триває чи не з перших днів війни. Ворожі війська активно обстрілюють місто та руйнують його інфраструктуру. Через це гинуть мирні жителі, значна кількість містян полишила свої домівки.

Джерело: Олег Синєгубов

Фото: Харківська ОДА