В Україні з початку масштабної збройної агресії Росії гуманітарного розмінування потребують щонайменше 82 525 кв. км територій.
Про це повідомляють у ГО Асоціація саперів України.
Так, станом на 23 березня потреба в гуманітарному розмінуванні, зокрема у нетехнічному обстеженні (IMAS 08.10) вже становить щонайменше 82 525 кв. км територій України.
Експерти наголошують, що з практичного досвіду гуманітарного розмінування на Донбасі за минулі роки, можна стверджувати, що РФ вже завдала збитків Україні у сфері протимінної діяльності на суму близько 250 млрд доларів.
Саме ця сума буде потрібна для розмінування всіх наших земель, зокрема і тимчасово окупованих.
– Цю суму можна сміло додати до загального підрахунку збитків України внаслідок руйнування російсько-окупаційними військами інфраструктури країни та інших об’єктів, – наголошують у ГО.