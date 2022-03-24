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Факти / Україна

Розмінування потребують понад 82 тис. кв. км територій України – експерти

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Розмінування потребують понад 82 тис. кв. км територій України – експерти

В Україні з початку масштабної збройної агресії Росії гуманітарного розмінування потребують щонайменше 82 525 кв. км територій.

Про це повідомляють у ГО Асоціація саперів України.

Так, станом на 23 березня потреба в гуманітарному розмінуванні, зокрема у нетехнічному обстеженні (IMAS 08.10) вже становить щонайменше 82 525 кв. км територій України.

Експерти наголошують, що з практичного досвіду гуманітарного розмінування на Донбасі за минулі роки, можна стверджувати, що РФ вже завдала збитків Україні у сфері протимінної діяльності на суму близько 250 млрд доларів.

Саме ця сума буде потрібна для розмінування всіх наших земель, зокрема і тимчасово окупованих.

– Цю суму можна сміло додати до загального підрахунку збитків України внаслідок руйнування російсько-окупаційними військами інфраструктури країни та інших об’єктів, – наголошують у ГО.

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Фото: ДСНС

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