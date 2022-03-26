До замаху на президента України Володимира Зеленського і прем’єр-міністра Дениса Шмигаля причетна російська приватна військова група Вагнера.

Дані про причетність вагнерівців до змови про вбивство вищого політичного керівництва нашої держави передатуть до Міжнародного суду в Гаазі. Про це повідомив радник міністра оборони Маркіян Лубківський.

– Вони хотіли вбити керівництво України: нашого президента та прем’єр-міністра. Це було метою, і кілька з них безуспішно відправили в Україну, – зазначив він.

За словами Лубківського, цей сценарій замаху підтвердила українська розвідка та спецназ, який охороняє Володимира Зеленського. Він додав, що більше інформації розкрити не може, але запевнив, що усі документи та докази будуть передані до Міжнародного кримінального суду.

Нещодавно Головне управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомило, що Кремль продовжує перекидати до України групи бойовиків для ліквідації вищого військово-політичного керівництва нашої держави.

За інформацією української розвідки, в Україну відправили нові групи бойовиків, що пов’язані з Євгеном Пригожиним – наближеним до Володимира Путіна пропагандистом та власником ПВК Ліга (Вагнер).

У відомстві уточнили, що Кремль визначив як ключові “мішені” для своїх найманців ліквідацію президента України Володимира Зеленського, керівника Офісу президента Андрія Єрмака та прем’єра Дениса Шмигаля.