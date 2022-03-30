Російські окупанти активно грабують населення у Чернігівській області. Про це в ефірі телемарафону заявив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

За його словами, у Чернігові на сьогодні відсутні мости, місто повністю відрізане.

– Місто перебуває без світла, без тепла, без води, без газопостачання. Проте має певні резерви, а крута команда волонтерів забезпечує жителів Чернігова продуктами і водою, – сказав В’ячеслав Чаус.

Крім того, ворог не погоджує гуманітарні коридори для Чернігова.

Також В’ячеслав Чаус заявив, що не треба вірити словам окупантів про те, що вони начебто скорочують наступ на Київському та Чернігівському напрямках. Наприклад, минулої ночі російський ворог продовжував обстріли Чернігова.

– Вони “підтвердили” скорочення своєї активності на Чернігівському напрямку суцільними обстрілами Чернігова та області, – сказав Чаус.

Стосовно ситуації в області, то найгірше у тих населених пунктах, де стоять ворожі війська – це поблизу Чернігова, і кілька населених пунктів у Ніжинському та Прилуцькому районах.

– Там критична ситуація. Там ворог сидить на головах у наших людей, а люди сидять у підвалах. А ворог витягує усю їжу, усе продовольство, – розповів В’ячеслав Чаус.

За його словами, під Черніговом є кілька підрозділів армії РФ, які відрізані від постачання, тому вони займаються мародерством.

– Вони навіть чайники і килими виносять і складають у свої БТРи, – розповів В’ячеслав Чаус.

29 березня у Стамбулі відбувся черговий раунд переговорів між Україною і РФ. Українська делегація представила свої офіційні пропозиції щодо нової системи гарантій безпеки для України.

Водночас голова російської делегації Володимир Мединський заявив, що російські окупанти вирішили “кардинально” скоротити бойові дії у напрямку Чернігівщини та Київщини.