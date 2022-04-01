Станом на п’ятницю, 1 квітня, війська РФ продовжують втрачати особовий склад та техніку в повномасштабній війні в Україні.

Оновлені дані втрат ворога оприлюднив Генеральний штаб Збройних сил України.

Так, загальні бойові втрати військ РФ у війні в Україні з 24 лютого по 1 квітня орієнтовно становлять:

• близько 17 700 осіб особового складу (за добу втрати ворога зросли ще на 200 осіб);

• 625 танків (+11 за добу);

• 1 751 бойова броньована машина (+16 за добу);

• 316 артилерійських систем (+5 за добу);

• 96 РСЗВ – реактивних систем залпового вогню;

• 54 одиниці засобів ППО;

• 143 літаки (+8 за добу);

• 131 гелікоптер;

• 1 220 одиниць автомобільної техніки (+19 за добу);

• 7 кораблів/катерів;

• 76 цистерн з ПММ (+1 за добу);

• 85 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+2 за добу);

• 24 одиниці спеціальної техніки (+2 за добу);

• 4 пускові установки ОТРК/ТРК.

Дані втрат ворога постійно уточнюються, оскільки підрахунок ускладнений високою інтенсивністю бойових дій.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, російські війська продовжують частково відводити свої підрозділи з півночі Київської області у бік державного кордону з Білоруссю. При цьому ворог вивозить награбоване майно.

А на тимчасово зайнятих територіях України путінські загарбники обмежують рух цивільного населення, використовують будинки та квартири місцевих жителів для розміщення особового складу та утримують людей у заручниках.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ