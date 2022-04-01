По состоянию на пятницу, 1 апреля, войска РФ продолжают терять личный состав и технику в полномасштабной войне в Украине.

Обновленные данные потерь врага обнародовал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Так, общие боевые потери войск РФ в войне в Украине с 24 февраля по 1 апреля ориентировочно составили:

• около 17 700 человек личного состава (за сутки потери врага выросли еще на 200 человек);

• 625 танков (+11 за сутки);

• 1 751 боевая бронированная машина (+16 за сутки);

• 316 артиллерийских систем (+5 за сутки);

• 96 РСЗО – реактивных систем залпового огня;

• 54 единицы средств ПВО;

• 143 самолета (+8 за сутки);

• 131 вертолет;

• 1 220 единиц автомобильной техники (+19 за сутки);

• 7 кораблей/катеров;

• 76 цистерн с ГСМ (+1 за сутки);

• 85 БПЛА оперативно-тактического уровня (+2 за сутки);

• 24 единицы специальной техники (+2 за сутки);

• 4 пусковые установки ОТРК/ТРК.

Данные потерь врага постоянно уточняются, поскольку подсчет усложнен высокой интенсивностью боевых действий.

По информации Генерального штаба ВСУ, российские войска продолжают отводить свои подразделения с севера Киевской области в сторону государственной границы с Беларусью. При этом враг вывозит награбленное имущество.

А на временно занятых территориях Украины путинские захватчики ограничивают передвижение гражданского населения, используют дома и квартиры местных жителей для размещения личного состава и держат людей в заложниках.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ