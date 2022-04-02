Підприємства міста Маріуполь (Донецька область), яке зараз знаходиться під постійними обстрілами російських військ, можуть відновити свою роботу після завершення війни.

Про це заявив в ефірі телемарафону на національних каналах мер Маріуполя Вадим Бойченко, відповідаючи на запитання, що відбувається з металургійною промисловістю в місті.

Він зазначив, що такі великі підприємства міста, як Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча та Азовсталь, розпочали консервацію своїх потужностей ще до початку активних бойових дій.

А тому, за словами Бойченка, обладнання цих металургійних підприємств можна буде відновити після завершення війни, й вони знову працюватимуть.

– Ситуація складна. Але я наголошую на тому, що підприємства – і Азовсталь, і ММК Ілліча розпочали консервацію до початку активної фази бойових дій у Маріуполі. Тому це обладнання можна ще відтворити, відновити. І підприємства можуть запрацювати, – наголосив Бойченко.

Як приклад він навів ситуацію після завершення Другої світової війни. Бойченко уточнив, що тоді обидва ці підприємства приблизно через півтора року розпочали повномасштабну роботу й випустили першу продукцію.

Варто зазначити, що історія Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча бере свій початок ще з 1890-х років, а Азовсталі – з 1930-х. Це великі підприємства з повним металургійним циклом.

19 березня з’явилася інформація, що в Маріуполі ідуть бої за металургійний комбінат Азовсталь. Зазначалося, що російські загарбники обстрілюють підприємство.

Згодом гендиректор комбінату Енвер Цкітішвілі запевнив, що після завершення війни Азовсталь обов’язково відбудують. Він також провів історичну паралель: востаннє Азовсталь призупиняв роботу у 1941 році, коли в Маріуполь прийшли нацисти.

Гендиректора Азовсталі наголосив, що не варто говорити про те, що російські загарбники знищили комбінат.