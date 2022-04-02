Полтавська область зазнала ракетних ударів РФ – ОВА

Уночі 2 квітня російські військові обстріляли територію Полтавської області.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
Один з інфраструктурних об’єктів Полтави зазнав ракетного удару вночі.
А вже вранці численних ударів зазнали інфраструктурні обʼєкти та житлові будинки в Кременчуці.
Нині на місцях працюють усі відповідні служби.
– Інформацію про постраждалих уточнюємо. Не постимо жодних фото! Зберігаємо спокій! І ніколи, ніколи не ігноруємо повітряну тривогу! – наголосив Дмитро Лунін.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 38-му добу.
За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Дмитро Лунін