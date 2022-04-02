Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 37 день війни
Вбили Вбили
153 дітей
Поранили Поранили
>245 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 179 дорослих
Факти / Україна

Полтавська область зазнала ракетних ударів РФ – ОВА

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Полтавська область зазнала ракетних ударів РФ – ОВА

Уночі 2 квітня російські військові обстріляли територію Полтавської області.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Один з інфраструктурних об’єктів Полтави зазнав ракетного удару вночі.

А вже вранці численних ударів зазнали інфраструктурні обʼєкти та житлові будинки в Кременчуці.

Нині на місцях працюють усі відповідні служби.

–  Інформацію про постраждалих уточнюємо. Не постимо жодних фото! Зберігаємо спокій! І ніколи, ніколи не ігноруємо повітряну тривогу! – наголосив Дмитро Лунін.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 38-му добу.

За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Дмитро Лунін

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка