Полтавська область зазнала ракетних ударів РФ – ОВА

Уночі 2 квітня російські військові обстріляли територію Полтавської області.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Один з інфраструктурних об’єктів Полтави зазнав ракетного удару вночі.

А вже вранці численних ударів зазнали інфраструктурні обʼєкти та житлові будинки в Кременчуці.

Нині на місцях працюють усі відповідні служби.

– Інформацію про постраждалих уточнюємо. Не постимо жодних фото! Зберігаємо спокій! І ніколи, ніколи не ігноруємо повітряну тривогу! – наголосив Дмитро Лунін.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 38-му добу.

За ситуацією можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Дмитро Лунін