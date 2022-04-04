Росіяни обстріляли Харків. Є загиблі та десятки постраждалих

Четверо цивільних людей загинули та ще 30 постраждали внаслідок обстрілу російських окупантів у Харкові.

Серед постраждалих – троє дітей: трьох, п’яти та 17 років. Усіх поранених госпіталізували до лікарень Харкова.

Наслідки ворожого обстрілу задокументували місцеві слідчі.

Начальник Головного управління Нацполіції області Володимир Тимошко просить харків’ян та жителів регіону не виходити на вулиці під час обстрілів.

– Залишайтеся в укриттях – обстріли росіянами житлових кварталів невипадкові. Вони знають, що вбивають мирних жителів і руйнують наші будинки, – наголошує очільник поліції.

Уранці 4 квітня російські війська завдали кількох ракетних ударів по Миколаєву, атакували ракетами один із об’єктів Одеси та Зеленодольську громаду Дніпропетровської області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 40-ву добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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